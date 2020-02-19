Сочи и Ставрополь свяжут прямым авиарейсом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 1 марта начнет выполнять рейс по маршруту Сочи - Ставрополь, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Сочи, в настоящее время полеты между городами Сочи и Ставрополь не выполняются. Открывающийся с 1 марта рейс станет первым по этому направлению.

"С 1 марта Utair начинает летать по маршруту Сочи - Ставрополь. Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям на самолетах ATR 72 в компоновке эконом-класса на 70 пассажиров", - говорится в сообщении.

С 1 по 28 марта вылет из Сочи стоит в расписании на 06:10 мск, из Ставрополя - на 08:30 мск, а с 29 марта на 07:45 мск и 09:50 мск соответственно. "Рейс Сочи - Ставрополь улучшит транспортную доступность на юге страны. Добраться из одного города в другой можно будет без пересадок и всего за 1,5 часа", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам 2019 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Авиакомпания связывает регионы России прямыми рейсами благодаря системе хабов, которые организованы в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.