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Минфин настаивает на введении НДПИ на попутный газ

Замглавы ведомства Алексей Сазанов уточнил, что дискуссии в правительстве продолжатся

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ настаивает на введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), дискуссии в правительстве продолжатся. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Профильные ведомства на совещании по вопросам развития нефтехимической отрасли в России, которое прошло 6 февраля у вице-премьера Юрия Борисова, не поддержали идею введения НДПИ на попутный нефтяной газ, ранее предложенную Минфином. Это следует из протокола совещания, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Наша позиция Минфина была, что если повышать на СУГ (сжиженный углеводородный газ - прим. ТАСС), надо вводить налог на ПНГ. Не знаю, что в протоколе записано. Позиция на этом совещании была озвучена Минфином, что мы согласны повышать ставку отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы только при условии введения НДПИ на ПНГ", - сказал Сазанов. По его словам, пока имеются межведомственные разногласия по этому вопросу. "Так, полагаю, наверное, в правительстве будут еще обсуждения. Юрий Иванович [Борисов] высказал свою позицию в этом протоколе. Соответственно, будут дальнейшие дискуссии", - сказал Сазанов.

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