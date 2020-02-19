ЦБ рекомендовал банкам не повышать комиссии при проведении некоторых операций

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал кредитным организациям воздержаться от повышенных тарифов по таким операциям, как перечисления заработной платы, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат и страхового возмещения, следует из методических рекомендаций о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения .

"Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций", - говорится в документе.

Кроме того, регулятор просит банки воздержаться от повышенных тарифов на операции по переводу средств между счетами одного клиента даже в том случае, если счета открыты в разных банках в РФ.