Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,32-1,75%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 1,32% - до 3114,57 пункта, индекс РТС - на 1,75%, до 1542,08 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:25 мск снизился на 0,4%, до 63,555 рубля, курс евро уменьшился на 0,31%, до 68,585 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% - до $59,12 за баррель.

В среду внешний фон позволил российскому рынку полностью отыграть потери предыдущей сессии, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей", - пояснил эксперт.

Поводом для смены настроений на рынке послужили новые данные, озвученные китайскими властями, согласно которым за минувший день произошло снижение числа новых случаев заражения по сравнению с предыдущим днем. Также стало известно о постепенном возобновлении работы китайских предприятий, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Лидерами торгов выступили акции "Мосэнерго" и "Норильского никеля", рост которых составил 10,3% и 3,2%. Хуже рынка торговались бумаги МРСК ЦП и "префы" "Башнефти", потерявшие 0,8% и 2,8%, отметил Зварич.

Также сегодня "Роснефть" и "Новатэк" растут на опубликованных квартальных отчетах. Акции "Полюса" закрепляются на новом историческом максимуме, преодолев отметку 8000 руб. - закрепление котировок золота выше $1600 заставляет переоценивать акции всех золотодобытчиков, добавил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Эксперт отметил, что рост после вчерашних санкционных решений Минфина США позволяет говорить о возросшей устойчивости российского рынка к внешнему негативу.

Прогноз на четверг

По оценкам "БКС Премьер", в четверг участники торгов будут внимательно следить за "вирусным" новостным фоном, а также за сигналами со стороны центробанков.

"Завтра будет опубликован январский индекс цен производителей (PPI) Германии и данные по объему розничных продаж в РФ в январе. Также в этот день состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Из внутренних событий отметим заседание совета директоров "Фосагро", как ожидается, на нем будет рассмотрен вопрос дивидендов", - пояснил Сергей Дейнека.

Согласно прогнозу "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов, курс рубля к доллару США - 63-63,8 руб.