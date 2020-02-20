Госдума рассмотрит законопроекты, упрощающие существование субъектам МСП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг в первом чтении два правительственных законопроекта, касающиеся улучшения условий для развития малого бизнеса. Документы инициированы правительством РФ в соответствии с паспортом федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", являющегося частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Первый законопроект закрепляет переходный налоговый режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников. Документ предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников которых превысила установленное ограничение в 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В этом случае, начиная с квартала, в котором доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила ограничение в 100 человек (но не более чем на 30 человек), и в следующих налоговых (отчетных) периодах налогоплательщик будет облагаться по налоговой ставке в размере 8% (для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов), и в размере 20% (для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов). При этом если по итогам следующего налогового периода доходы не превысили 150 млн рублей и численность также не превысила ограничение, он заплатит такой же налог, как и ранее. Если же по итогам следующего налогового периода доходы превысили 200 млн рублей и (или) средняя численность работников превысила установленное ограничение более чем на 30 человек, налогоплательщик утрачивает право на применение УСН.

Про налоговые декларации

Второй законопроект исключает обязанность представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ).

Законопроект предоставляет налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом налогообложения в виде доходов, право перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом путем направления в налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет в электронной форме.

Также для исчисления налога такие налогоплательщики должны проводить расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением ККТ. При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой.

В соответствии с проектом закона, по итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), которую следует уплатить.