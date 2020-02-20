Власти Забайкалья не ожидают снижения товарооборота с Китаем из-за введенных ограничений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Временное ограничение на въезд в Россию граждан Китая, введенное из-за вспышки нового коронавируса, не уменьшит товарооборот с Забайкальем. Такое мнение в среду выразил губернатор региона Александр Осипов в эфире телеканала "Россия-24".

"С точки зрения самого товарообмена никакого снижения мы не ожидаем", - сказал он.

Осипов отметил, что полностью оценивать влияние введенных ограничений пока рано. По его словам, некоторые сложности могут возникнуть с инвестиционными проектами края с КНР, хотя значительного ущерба не ожидается.

Временное ограничение на въезд в Россию граждан Китайской Народной Республики, направляющихся для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, вступает в силу с 20 февраля. Также с 20 февраля вводится ограничение на прием документов для разрешения на въезд в страну из-за вспышки коронавируса в Китае.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.