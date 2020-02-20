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Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,72 рубля

Курс евро увеличился до 68,78 рубля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 63,72 рубля.

Курс евро увеличился на 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,28% и составил 3123,32 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,39% и достиг отметки 1548,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
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