"Яндекс" сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" вновь возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента интернета, который опубликован Forbes. По данным издания, стоимость компании составила $14,64 млрд.

В топ-3 крупнейших компаний Рунета также вошла IT-компания Mail.ru Group, стоимость которой достигла $5,28 млрд, а также сервис объявлений Avito ($3,85 млрд). В список компаний, стоимость которых превышала $1 млрд, вошли платежный сервис Qiwi ($1,16 млрд) и сервис по поиску работы HeadHunter ($1,15 млрд).

Самыми дорогими компаниями Рунета, по версии журнала, также стали сервис онлайн-карт 2GIS ($320 млн), компания Rambler Group ($305 млн), онлайн-кинотеатр ivi ($255 млн), сервис онлайн-образования и рекрутинга Eruditor Group ($225 млн) и сервис поиска авиабилетов Aviasales ($180 млн).

В целом в рейтинг вошли 20 компаний, бизнес-модель которых построена на распространении своих продуктов и услуг в интернете.