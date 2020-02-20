Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе", - сказал Путин.

Президент заявил, что ФСБ должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, не мешая при этом самой работе по их реализации.

Он попросил спецслужбу "обратить особое внимание" на антикоррупционную защиту национальных проектов. "От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - сказал Путин.