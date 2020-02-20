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Чайка: в КБР следует решать вопросы безработицы, долгостроев и долгов за энергоносители

Также полпред отметил ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Высокий уровень безработицы, долги по оплате за электричество и газ, объекты незавершенного строительства, а также вопросы обеспечения жильем сирот являются одними из основных в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

"Около 11% (уровень безработицы в КБР - прим. ТАСС), притом что в целом по стране - 4,6%, в СКФО - 11,1%", - сказал полпред. По его словам, задолженность по зарплате в республике составляет порядка 55 млн рублей.

Полпред отметил, что из года в год растет задолженность за энергоносители. По состоянию на 1 декабря 2019 года долги за электроэнергию составили 1,9 млрд рублей, за газ - 14,7 млрд рублей. Чайка отметил, что самый высокий уровень задолженности в размере 20 млн рублей зафиксирован на ЗАО "Кавказкабель". "Это, конечно, недопустимый факт", - добавил он.

Говоря о ситуации с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полпред сообщил, что по состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся состояло 1 054 гражданина этой категории. "За прошлый год жилье предоставили только 171 заявителю - это чуть больше 13% от потребности", - сказал полпред. Он добавил, что в республике нет жителей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, успешно решается программа переселения из ветхого и аварийного жилья.

Полпред обратил внимание на проблему долгостроя в КБР. "На территории республики 182 объекта незавершенного строительства, объем вложений в них превышает 10 млрд рублей", - сказал он.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСКФОКабардино-Балкария
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