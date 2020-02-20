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Экс-президент "дочки" Sinopec стал членом правления "Сибура"

Бывший глава Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation Цзэна Фаньли сменил на этом посту своего коллегу Зоу Венжи в рамках плановой ротации, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC), дочерней компании Sinopec, Цзэн Фаньли назначен членом правления "Сибура". Об этом говорится в сообщении на официальной странице российской компании в Twitter.

"Цзэн Фаньли, экс-вице-президента корпорации Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC), назначен членом правления ООО "СИБУР", - сказано в сообщении компании.

Цзэн Фаньли сменил в правлении представителя Sinopec Зоу Венжи в рамках плановой ротации, сообщили в пресс-службе "Сибура".

В настоящий момент в совет директоров "Сибур Холдинга" входит также руководитель химического дивизиона Sinopec Ли Чэнфэн.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребитей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

Чистая прибыль "Сибур Холдинга" по МСФО в 2019 году увеличилась на 27,6% по сравнению с 2018 годом и составила 141,4 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка снизилась на 6,6% - до 531,3 млрд руб., показатель EBITDA - на 15%, до 170 млрд руб.

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Россия
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