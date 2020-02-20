Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые будут финансировать проекты в арктическом регионе. Документ внесен правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на льготы по инвесторам в Арктике.

"Цель законопроекта - создание ресурсной базы, обеспечивающей увеличение грузовых перевозок по Северному морскому пути в объеме не менее 50 млн тонн к 2030 году с потенциалом роста до 100 млн тонн к 2050 году", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных, в частности, в северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты), Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 г., а также в Японском море.

Для этих месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% от выручки на 15 лет, сообщил Сазанов.

Законопроект устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях до достижения объема добычи 250 млрд кубических метров. Ставка будет применяться при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты реализации продукции нефтехимии, на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга: в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Кроме того, законопроектом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с распространением на пользователей недр таких участков права перейти на НДД.

Предусматривается также предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края, полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 г., в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов инфраструктуры для освоения недр.

Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке.

Касаясь предоставления налогового вычета на участках недр Ванкорского нефтяного кластера, Сазанов подчеркнул, что "вычет по НДПИ будет равен расходам компаний на создание новой инфраструктуры, необходимой для развития новой нефтегазовой провинции".

Положительный эффект превысит снижающиеся доходы бюджета

Сумма предоставляемого налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на территории Красноярского края в размере фактических расходов на объекты инфраструктуры для освоения участков недр составит около 200 млрд рублей в год, указано в финансово-экономическом обосновании к документу.

"Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 млрд рублей в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 трлн рублей", - говорится в документе.

В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.