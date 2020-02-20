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Госсовет Татарстана предложит Госдуме законопроект об инновационных транспортных средствах

В регионе в рамках эксперимента до первого марта 96 беспилотников "Яндекса" и один автомобиль Московского автодорожного института перемещаются по дорогам общего пользования

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана одобрили предложение комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству парламента республики направить разработанный специалистами законопроект, который будет регулировать условия эксплуатации инновационных транспортных средств, в том числе беспилотников в Госдуму. За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов, присутствовавших на заседании, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

"Эффект [от закона] сулит весьма существенный, поэтому этим вопросом и занимаются, но чтобы заниматься и разрабатывать необходимо огромное количество подзаконных актов. Поэтому в этот рамочный закон рабочая группа включила абсолютно бесспорные вещи, которые обязательно будут в федеральном законодательстве. Были привлечены специалисты, которые занимаются непосредственно разработкой - это и центр Камаза по инновационным видам транспорта, фонд безопасности [дорожного движения] Республики Татарстан, как члены рабочей группы, они все весьма активно участвовали в этой работе. Больше года продолжалась работа, и сейчас этот проект готов, который при условии вашего одобрения будет отправлен в Государственную Думу для дальнейшей работы", - сказал председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики Марат Галеев, выступая перед депутатами парламента.

В законопроекте определен понятийный аппарат с учетом того, что он существенно обновляется при появлении инновационных видов транспорта, полномочия федеральных органов, которые предполагают выдачу разрешений, а также порядок рассмотрения происшествия при условии различных ДТП. Согласно проекту закона, при эксплуатации беспилотника есть три действующих лица. Для беспилотных автомобилей - это собственник, который обязан обеспечить безопасный выход на линии и оператор, который находится на расстоянии и по аналогии с авиадиспетчером отслеживает движение всех единиц, которые находятся на линии. Они несут персональную ответственность при возникновении ДТП. Действующим лицом также, согласно законопроекту, является водитель, который находится в кабине и может вмешиваться в процесс управления при возникновении нештатных ситуаций.

В законе закрепляется, что автомобили должны быть зарегистрированы в ГИБДД и застрахованы. Также им необходимо быть защищенными от "неправомерного доступа" и "неправомерного воздействия", а случаи ДТП и "чрезвычайных ситуаций техногенного характера" будут расследоваться по особым правилам, пишет издание. Водителям подобного автомобильного средства будет необходимо иметь российские права, а также "документ, подтверждающий право на управление" автономным автомобилем.

Законопроект предполагает также внесение в ряд действующих законов РФ.

Сейчас беспилотные автомобили перемещаются по дорогам общего пользования лишь в рамках эксперимента, который продлится до первого марта 2020 года. В нем принимают участие 96 беспилотников "Яндекса" и один автомобиль Московского автодорожного института (МАДИ).

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