Минэкономразвития оценило рост ВВП России в январе на уровне 1,6% в годовом выражении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в январе замедлились до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в декабре, следует из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП, как и в четвертом квартале 2019 года, внесли обрабатывающая промышленность и торговля", - указывают в ведомстве.

В ведомстве отметили, что годовые темпы роста оборота розничной торговли в РФ в январе ускорились до 2,7% (с 1,9% в декабре) и достигли максимального уровня с декабря 2018 года.

Улучшение годовой динамики было зафиксировано как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам, отмечается в обзоре.

