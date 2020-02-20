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Козак 20 февраля обсудит с нефтяниками поставки нефти в Белоруссию

Республика отказалась закупать российскую нефть с начала года из-за разногласий по цене поставок

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопрос отношений РФ с Белоруссией в области энергетики, в четверг вечером соберет у себя совещание с главами нефтяных компаний, на котором будут обсуждаться поставки нефти в республику. Об этом ТАСС сообщили два источника, знакомых с планами бывшего вице-премьера.

"Сегодня вечером обсудит поставки в Белоруссию", - сказал один из них. Другой подтвердил тематику переговоров.

Белоруссия отказалась закупать российскую нефть с начала года из-за разногласий по цене поставок. Минск настаивал на том, чтобы российские экспортеры убрали премию из цены. В январе-феврале завозить нефть в Белоруссию продолжали только компании группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако этот объем не покрывает плановых 2 млн тонн в месяц. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе пригрозил отнимать транзитную нефть, если регулярные поставки нефти не будут возобновлены.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссия
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