Расходы бюджета на льготные поставки топлива в ДФО могут вырасти на 6-8 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Реализация идеи увеличения объема субсидирования поставок бензина и дизеля на Дальний Восток до 4 тыс. рублей на одну тонну может обойтись бюджету дополнительно в 6-8 млрд рублей в год.

Как сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, сейчас в бюджете уже заложены субсидии в размере 2 тыс. рублей на тонну для НПЗ, поставляющих топливо на Дальний Восток, их объем составляет порядка 6-8 млрд рублей. Таким образом, при увеличении субсидирования до 4 тыс. рублей на тонну - затраты бюджета могут достичь 12-18 млрд рублей в год.

"Если все 6 млн т, которые сейчас потребляются на Дальнем Востоке, будут привозиться из центральной России, то соответственно (объем субсидирования составит) порядка 10-12 млрд рублей, но эти деньги уже в виде повышенного НДПИ изымаются из нефтяной отрасли. Это за год. Но там есть собственные внутренние производства на Дальнем Востоке, поэтому эта цифра максимальна. Она вряд ли достижима. По факту это, наверное, будет порядка 6-8 млрд рублей в год. Но коллеги предлагают субсидировать в размере 4 тыс. рублей, а в бюджете есть источник только на 2 тыс. рублей. Поэтому по этой разнице в 2 тыс. рублей еще будет дискуссия, целесообразно ли увеличить объем субсидий и какой у нее будет источник. Это решение будет правительства", - сказал Сазанов.

Замминистра уточнил, что правительство предлагает теперь давать субсидию не НПЗ, а любому грузоотправителю. "Мы предлагаем эти 2 тыс. рублей, которые сейчас получают НПЗ, забрать у них и перенаправить высвободившиеся средства непосредственно грузоотправителям, тем лицам, которые определяют ценовую политику на Дальнем Востоке. Для бюджета в этой части нейтрально", - подчеркнул он.

Источник ТАСС в одном из профильных министерств пояснил, что смысл передачи субсидий от НПЗ к грузоотправителям в том, чтобы льготу могли получить не только нефтепереработчики, но и трейдеры. Тем самым у них появится еще один стимул продавать топливо на внутреннем рынке, а не за рубежом. По задумке правительства, дополнительные объемы бензина и дизеля на рынке России будут способствовать сдерживанию роста их стоимости.

Сообщалось, что вице-премьер Юрий Борисов одобрил идею субсидирования грузотправителям поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. рублей на тонну. Сейчас работает надбавка к демпферу, которая компенсирует НПЗ, поставляющим моторное топливо на Дальний Восток, 2 тыс. рублей в расчете на тонну автомобильного бензина и дизельного топлива.