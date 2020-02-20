Силуанов предлагает не снижать дивиденды госкомпаний, а улучшать их инвестпрограммы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что для выполнения госкомпаниями своих инвестпрограмм нужно не снижать нормы дивидендных выплат, а улучшать сами программы. Об этом Силуанов заявил в интервью РБК.

"Знаете, если мы будем делать исключения [по норме выплаты]: этому 0%, этому 20%, этому 30%, этому 50% - что это за подход? Да, у нас сейчас есть компании, которые еще не в полном объеме платят [дивиденды] 50% [от чистой прибыли]. Но мы с ними ведем переговоры, ведем переговоры с тем, чтобы они тоже вошли в общий режим", - сказал он.

По словам главы Минфина, аргументы госкомпаний против нормы выплат заключаются в необходимости финансировать инвестиции.

"Мы говорим: друзья, ваши инвестиционные программы - это хорошо. Вы формируйте инвестиционную программу таким образом, чтобы она приносила и вам тоже дополнительные доходы. Если она неэффективна, то, конечно, если взять коммерческий кредит, направить на инвестиции - эта инвестиция не даст отдачи, и тогда коммерческий кредит придется отдавать за счет своего финансового результата", - пояснил Силуанов.

В этой связи необходимо делать программу настолько эффективной, чтобы в случае необходимости ее увеличения можно было брать ресурсы на рынке, вкладывать, получать доходы и отдавать долги, отметил глава Минфина.

"Все, на наш взгляд, должны быть в равных условиях, и все должны участвовать в реализации тех целей больших задач, которые сегодня перед нами стоят. Это цели, которые поставлены в указе [президента] 2018 года. На все это нужны ресурсы. Должна быть какая-то социальная ответственность бизнеса, пусть даже и государственного", - подчеркнул министр.