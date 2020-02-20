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"Аэрофлот" введет невозвратные билеты в бизнес-классе и классе "комфорт"

Купить их можно будет с 4 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" введет невозвратные билеты в бизнес-классе и классе "комфорт". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, отметив, что новая тарифная линейка начнет действовать с начала марта.

"Группа "Аэрофлот" с 4 марта вводит новую тарифную группу "Базовый/Base" для классов "бизнес" и "комфорт", билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене", - сказал собеседник агентства. По его словам, новая тарифная группа будет действовать на маршрутах как самого "Аэрофлота", так и его "дочек" - компаний "Россия" и "Аврора".

При этом, в пресс-службе подчеркивают, что полет по невозвратному билету в плане сервиса на борту ничем не будет отличаться от полета по "стандартному" билету, который можно сдать обратно. "Это и предварительный выбор места в салоне, и доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах",- пояснили в компании. Кроме того, в стоимость билета бизнес-класса также включается провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. "Пассажиры, путешествующие классом "комфорт" по новому тарифу, смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 кг",- отметил собеседник агентства.

При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".

Заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин пояснил, что новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. "Тариф "Базовый/Base" подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам", - отметил он.

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