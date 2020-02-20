Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги в четверг разнонаправленно. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,34% - до 3125,1 пункта, индекс РТС просел на 0,41% - до 1535,81 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар подорожал до 64,2 рубля (+1,06%), евро - до 69,208 рубля (+0,79%).

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 0,78% - до $59,78 за баррель.

Внешний фон

В четверг внешний фон складывался нейтрально. Снижению пессимистичных настроений способствовали сообщения о замедлении темпов распространения коронавируса. Кроме того, Народный банк Китая продолжает оказывать поддержку экономике страны и снизил базовую кредитную ставку до 4,05% с 4,15%.

"На рынке акций РФ в четверг сохранилось доминирование покупателей на фоне подтверждения информации о замедлении темпов распространения коронавируса, снижения Народным банком Китая базовой кредитной ставки и движения нефтяных котировок в направлении $60 за баррель", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поддержку российским акциям оказывала также динамика рынка энергоносителей.

"Сдерживающим же фактором выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых 40 минут Dow Jones и S&P 500 консолидировались у уровней закрытия среды", - добавляет он.

Лидерами торгов выступили бумаги "Алросы" и "префы" "Ростелекома", прибавившие 2,8% и 1,75% соответственно. Также продемонстрировали рост акции "Газпрома" (+1,3%). Хуже рынка торговались "Россети" и Мосэнерго, потерявшие более 1,5%.

Прогнозы экспертов

Торги на российском рынке в пятницу могут проходить в более осторожном ключе, учитывая приближение длинных выходных, полагает Бахтин из "БКС Премьер".

Из важной макростатистики, которая будет опубликована 21 февраля, аналитик отметил: данные по инфляции в еврозоне за январь, индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, а также продажи на вторичном рынке жилья в США в январе.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 3000-3150 пунктов, доллар - в диапазоне 62,8-64 рубля.

Согласно прогнозу ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 3090-3130 пунктов, доллар - 63,6-64,1 рубля.