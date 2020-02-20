ФАС выступает за льготирование поставок авиакеросина на Дальний Восток

ТАСС, 20 февраля. Программа субсидирования поставок топлива на Дальний Восток должна распространятся не только на бензин и дизельное топливо, но и на авиакеросин, заявил ТАСС начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Армен Ханян.

"Изначально позиция ФАС заключалась в том, что данный механизм должен распространяться на все виды топлива, в том числе авиакеросин", - сказал он, отметив, что эта позиция сохраняется и сейчас.

В начале февраля вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, на совещании с профильными ведомствами поддержал необходимость субсидирования грузоотправителям поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. рублей на тонну. Сейчас также действует надбавка, которая компенсирует НПЗ, поставляющим моторное топливо на Дальний Восток, 2 тыс. рублей в расчете на тонну бензина и дизельного топлива.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, всего на эти цели из бюджета может потребоваться 6-8 млрд рублей в год. Правительство продолжит дискуссию о необходимости повышения льготирования поставок с 2 тыс. до 4 тыс. рублей на тонну, а также об источниках средств на это, добавил Сазанов.