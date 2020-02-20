Татфондбанк требует включить требования на 141,39 млрд руб. к экс-предправления банка

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (в качестве конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка) обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о включении требований на 141,39 млрд рублей к бывшему председателю правления банка Роберту Мусину, объявленному ранее банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило требование публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении в реестр требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 141 390 124 000. 00 рублей. <…> Принять требование к производству. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования <...> на 18 марта 2020 года", - говорится в определении суда.

Ранее Мусин обратился в суд с требованием исключить из реестра кредиторов требования кредитной организации к нему на сумму в 103 млн рублей.

В июле 2019 года в прокуратуре Татарстана сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Мусина. Ему предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов злоупотребления полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствие считает, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин использовал собственные полномочия в банке против законных интересов финансово-кредитной организации и для извлечения выгод.

Мусина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов, при уступке права требования по кредитным договорам в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении Татфондбанком в ЦБ РФ кредита на сумму 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с ПАО "Нижнекамскнефтехим", при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам.

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал финансово-кредитную организацию банкротом. В июле 2018 года банкротом также признали и самого Мусина.