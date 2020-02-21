"Ведомости": фирму звукозаписи "Мелодия" приватизировали за 329,6 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Аудиомаркетинговая компания "Формакс" приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы "Мелодия" - крупнейшего владельца аудиоархива - за 329,6 млн рублей. Об этом сообщила газета "Ведомости".

В материале отмечается, что первый заместитель гендиректора "Мелодии" Карина Абрамян и гендиректор "Формакса" Валерия Брусникина подтвердили изданию информацию о сделке.

По данным "Ведомостей", аукцион по продаже прошел 7 февраля. Помимо "Формакса", на покупку акций претендовала компания "Студия Союз", которая предлагала 320 млн рублей.

Фирма "Мелодия" была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей. В ее фонотеке около 240 000 аудио произведений, записанных на жестких дисках, виниловых пластинках и других носителях. Среди них записи эстрадных исполнителей и классиков советской эпохи. На данный момент лицензирование музыки - основной источник дохода фирмы.

Аудиомаркетинговая компания "Формакс" зарегистрирована в 2015 году, и в связи с большими затратами на разработку собственного сервиса Fonmix три года пребывала в убыточном состоянии. Михаил Суконцев является владельцем 75% акций компании. Остальной пакет акций принадлежит владельцу компании "Первый цифровой агрегатор" Дмитрию Смирнову.