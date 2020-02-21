20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленодольский судозавод 27 февраля планирует заложить первый в России корабль на СПГ

В октябре 2019 года Зеленодольский завод и ПАО "Газпром" подписали соглашение о строительстве судна и организации на нем пассажирских перевозок

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") планирует 27 февраля провести закладку первого в России корабля, двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

В октябре 2019 года Зеленодольский завод и ПАО "Газпром" в Иннополисе (Татарстан) подписали соглашение о строительстве судна, работающего на СПГ, и организации на нем пассажирских перевозок.

"Закладка судна "Чайка СПГ" пройдет 27 февраля", - сказал он.

По словам Мистахова, проект является выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Кроме того, двигатель, работающий на СПГ, имеет больший ресурс эксплуатации по сравнению с аналогами. Помимо Татарстана, корпорация ведет работу по продвижению проекта в других регионах Приволжского федерального округа.

Зеленодольский завод имени А.М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод им. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Китай дополнительно отменит повышенные пошлины на американские товары
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС