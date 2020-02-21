Зеленодольский судозавод 27 февраля планирует заложить первый в России корабль на СПГ

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") планирует 27 февраля провести закладку первого в России корабля, двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

В октябре 2019 года Зеленодольский завод и ПАО "Газпром" в Иннополисе (Татарстан) подписали соглашение о строительстве судна, работающего на СПГ, и организации на нем пассажирских перевозок.

"Закладка судна "Чайка СПГ" пройдет 27 февраля", - сказал он.

По словам Мистахова, проект является выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Кроме того, двигатель, работающий на СПГ, имеет больший ресурс эксплуатации по сравнению с аналогами. Помимо Татарстана, корпорация ведет работу по продвижению проекта в других регионах Приволжского федерального округа.

Зеленодольский завод имени А.М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод им. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".