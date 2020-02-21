Курс доллара вырос до 64,25 рубля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 64,25 рубля.

Курс евро прибавил 10 копеек и достиг отметки в 69,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,56%, до уровня в 3107,64 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,73% и составил 1524,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.