Банк России утвердил план санации Газэнергобанка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в финансовом оздоровлении Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк", говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что инвестором кредитной организации назначен СКБ-банк. Планом предусмотрено присоединение Газэнергобанка к СКБ-банку к концу 2028 года.

Приоритетным направлением деятельности совместной кредитной организации будет кредитование физических лиц. При этом банк будет соблюдать установленные Банком России требования надбавок к уровню достаточности капитала, установленных для финансовой устойчивости кредитных организаций.

По данным на январь 2020 года, Газэнергобанк занимал 96-е место в банковской системе РФ.