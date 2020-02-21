Минпромторг до апреля внесет в правительство стратегию развития торговли в РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минпромторг до конца марта внесет в правительство стратегию развития торговли в РФ до 2025 года, сообщил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Мы получили ряд предложений от федеральных и региональных ведомств, сейчас проект дорабатываем. Планируем внести его в правительство в первом квартале 2020 года", - сказал он.

По словам министра, целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей и продавцов товаров. Документ будет содержать рекомендации, в основном органам госвласти регионов и местного самоуправления, по конкретным действиям для комфортного развития всех торговых форматов.

"Особая роль отводится дерегулированию торговой отрасли, устранению административных барьеров. Мы старались подробно рассмотреть вопросы развития и взаимодействия различных форматов торговли - торговых сетей и малого торгового бизнеса, несетевых магазинов, автоматизированной, нестационарной, мобильной торговли, розничных и оптовых рынков, ярмарок, электронной торговли", - отметил Мантуров.

Предыдущая редакция стратегии развития торговли распространялась на период до 2020 года. Летом Минпромторг РФ опубликовал на общественное обсуждение проект стратегии развития торговли до 2025 года. Как отмечал глава Минпромторга, впервые в документе представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Также в стратегии уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя торговых форматов и вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса.