Гончарук: газ на Украине подорожал бы в 3-4 раза без транзитного контракта с Россией

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что стоимость газа в стране возросла бы в три-четыре раза, если бы украинское государство не заключило контракт с Россией на его транспортировку в Европу.

"У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит, - сказал Гончарук, выступая в пятницу в Верховной раде с отчетом о работе правительства. - Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны. Если бы этот контракт не был подписан, то цена газа для Украины была бы в три или четыре раза выше".

Премьер отнес заключение контракта к числу достижений своего правительства, подчеркнув, что договоренность была достигнута в рекордные сроки - за четыре месяца.

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020 - 2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. В 2020 году транзит через Украину составит 65 млрд кубометров, а также 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год. Документом также предусматривается отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения "Газпром" до конца 2019 года также выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.