Флотский мазут планируют полностью запретить в Арктике через 9 лет

ТАСС, 21 февраля. Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) предложила запретить использовать флотский мазут в Арктике. Ожидается, что запрет вступит в силу в 2024 году, однако отдельные виды судов смогут использовать его до 2029 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Рабочая группа Подкомитета по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO) подготовила и согласовала поправки к Приложению I к Конвенции "Правила предотвращения загрязнения нефтью". Поправки направлены на введение запрета на использование судового остаточного топлива, СОТ (флотского мазута) в Арктических водах", - говорится в сообщении.

Предложение было принято на пленарном заседании PPR в эту пятницу. Комитет по защите морской среды планирует окончательно утвердить запрет осенью этого года.

IMO рассчитывает, что запрет вступит в силу с 1 июля 2024 года. Однако, некоторые суда, прежде всего имеющие двойной корпус, смогут использовать флотский мазут до 2029 года. Кроме того, для стран, у которых есть арктическое побережье, в том числе для России, введется возможность выдавать специальные разрешения для отдельных судов также до 2029 года. Правила выдачи таких разрешений будут определены IMO дополнительно.

"Конечно, экологические организации ставили своей целью добиться запрета в более ранние сроки, но страны договорились, что определенные типы судов могут использовать мазут еще достаточно долго, вплоть до 2029 года. С другой стороны, именно наша страна может показать пример ухода от использования любых нефтепродуктов в качестве судового топлива в Арктике уже в ближайшие годы", - комментирует руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Около 75% всего топлива, которое сейчас используется в арктическом судоходстве - это флотский мазут. Его разливы наносят огромный вред коренным народам Арктики и морским экосистемам: гибнут птицы, рыбы, звери.

Масштабность угрозы нефтеразливов в Арктике и необходимость поиска решения проблемы стали очевидными более 10 лет назад. Тогда по заказу Арктического совета была проведена комплексная оценка воздействия судоходства на арктические экосистемы и угрозы аварийных разливов нефтепродуктов, в первую очередь флотского мазута. С тех пор началась начались поиски пути запрета его использования.

В Антарктике использование флотского мазута уже запретили.