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Инвестиции в обновление инфраструктуры СКЖД составят 43 млрд рублей в 2020 году

Основной объем средств будет направлен на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в обновление инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году составят порядка 43 млрд рублей, следует из сообщения магистрали.

Основной объем средств будет направлен на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, уточняется в сообщении.

В 2020 году предстоит построить 111 км вторых путей на девяти перегонах Ростовской области и Краснодарского края. Также планируется завершить реконструкцию станций Крымская и Тимашевская, строительство тяговых подстанций Чекон, Киевская и Гостагаевская.

В текущем году будет выполнена модернизация железнодорожного пути общей протяженностью 390 км.

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