Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю снижением под давлением негативного внешнего фонда. Индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,61% - до 3106,03 пункта, индекс РТС - на 0,72%, до 1524,71 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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Рубль по итогам недели подешевел к доллару и евро. Курс доллара на 19:57 мск составил 63,933 рубля (-0,42%), курс евро - 69,405 рубля (+0,27%).

Нефть также показала ощутимое снижение. Фьючерсы на Brent с поставкой в апреле 2020 года на лондонской бирже ICE подешевели на 1,36% - до $58,24 за баррель.

Итоги дня

К концу недели пессимизм инвесторов возрос из-за опасений распространения коронавируса за пределами Китая, что может увеличить негативные последствия для экономики.

"Общерыночное снижение аппетита к риску, откат котировок нефти и приближение длинных выходных не позволили покупателям доминировать в конце торговой недели. Особенную тревогу у инвесторов сегодня вызвали новости из Южной Кореи, где резко выросло число зараженных [новым коронавирусом]", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

На это фоне растет привлекательность защитных активов - цена на золото в пятницу выросла до семилетнего максимума.

"Лидерами роста в России ожидаемо стали производители драгоценных металлов "Полюс" и Polymetal. Их котировки растут вслед за ценами на золото, серебро и рядом других металлов", - указывает налитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Прогноз на следующую неделю

Во вторник на российском рынке сохранится неоднородная динамика, ожидают в "БКС Премьер".

"Инвесторы будут оценивать обновленные данные о распространении коронавируса за выходные в Китае и в других странах", - поясняет Дейнека.

Из макростатистики стоит обратить внимание на данные по ВВП Германии за IV квартал.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3090-3140 пунктов, доллар - в диапазоне 63,8-64,8 рубля.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 3050-3140 пунктов.