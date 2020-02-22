МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 1 мая подготовить поправки в закон о госзакупках. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое поручение дано по итогам заседания правительства 20 февраля.

"Минфину России разработать и до 1 мая 2020 года представить в правительство проекты нормативных актов, обеспечивающих оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд", - говорится в тексте поручений.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко поручено проконтролировать внесение соответствующего законопроекта в Госдуму для рассмотрения в весеннюю сессию. А руководители министерств и ведомств должны будут обеспечить объявление до 31 марта закупочных процедур по госконтрактам на текущий год. Кроме того, Минфину поручено до 20 марта представить для рассмотрения на заседании правительства доклад о заключении контрактов и реализации кассового плана исполнения федерального бюджета на 2020 год.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено до 31 марта 2020 года представить предложения по оптимизации процедур и сокращению сроков планирования, проектирования и строительства объектов, а при необходимости и проекты соответствующих нормативных актов кабмина.

До 6 марта Хуснуллин должен будет обеспечить создание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, а также утвердить новый состав этой комиссии, предусмотрев включение в нее представителей заинтересованных ведомств и глав регионов.