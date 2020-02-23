Губернатор Антальи предложил отменить квоту на ввоз помидоров из Турции в Россию

АНТАЛЬЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор турецкой провинции Анталья Мунир Каралоглу считает, что квоту на ввоз помидоров из Турции в Россию в размере 150 тыс. тонн необходимо обнулить. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".

"Мне кажется, сейчас важно не ограничивать торговлю квотами. Взаимоотношения между нашими странами на данном этапе должны все-таки предполагать отсутствие каких-то ограничений по товарообороту. Конечно, защита местного производителя стоит уважения, но нынешние квоты совсем не о защите, и мы все это понимаем, - сказал он. - Нужно как можно скорее убирать все ограничения. 200 тыс. тонн не хватит, 500 тыс. тонн, что тогда будет? Мы, конечно продадим томаты, даже если не в Россию, - качество овощей анатолийского района неоспоримо. Россияне любят и овощи, и фрукты, выращенные тут. Появятся посредники, которые будут продавать в Россию те же томаты через третьи страны, но цены будут выше, качество хуже. Так что, мне кажется, надо убирать эти квоты".

По словам губернатора, отмена квоты приведет к "довольно ощутимому понижению цен".

Сейчас квота на ввоз помидоров из Турции в Россию установлена в размере 150 тыс. тонн, но Минсельхоз РФ уже предложил увеличить квоту еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год. На фоне просочившихся в прессу новостей об этом, экспортеры, не дожидаясь официального решения, направили дополнительные грузы томатов в РФ. Сейчас около 250 грузовиков с турецкими томатами не могут въехать в РФ из Украины.

"Последние две недели все никак не могут подписать этот документ о повышении квоты. Очень много грузовиков застряло на таможне. Сейчас идут переговоры по этому поводу. Мы озабочены этим вопросом <...> Мы, конечно, с нетерпением ждем, когда этот вопрос разрешится. Нам в дальнейшем не хотелось бы снова говорить об этих ограничениях", - отметил губернатор.

Губернатор Антальи сказал также, что в торговле между двумя странами существуют и другие барьеры, которые необходимо снять, например, по его словам, надо решить вопрос о свободном обороте национальных валют в обеих странах, сделать более гибкими таможенные соглашения, чтобы можно было легче осуществлять перевозку товаров.

Другие сферы двусторонней торговли

Россия поставляет в Турцию в основном пшеницу, основной продукт турецкого экспорта в РФ - помидоры.

Как отметил губернатор Антальи, Турция хотела бы наращивать экспорт мебели в Россию, поскольку ее производство развито и востребовано в курортном регионе, а качество и цена конкурентоспособны.

"Кроме того, рассматриваем возможность увеличения поставок в Россию оборудования АПК, поливальных систем, теплиц, систем отопления", - отметил он.

Россия, по его словам, могла бы поставлять больше леса, использующегося в Турции для производства мебели.

"У России и Турции очень много сфер для обмена. Например, в России есть нефть и природный газ, чего у нас нет, а вот в России нехватка солнца, мы русским предоставляем это солнце, море. В России мало овощей и фруктов, мы ей это предоставляем. У нас мало производств зерна, в России много. То есть, как мы видим, наши две страны взаимодополняют друг друга там, где сами чувствуют нехватку", - заключил он.