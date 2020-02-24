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Распространение коронавируса нового типа

Toyota возобновила работу всех своих четырех заводов в Китае

При этом телеканал NHK сообщает, что предприятия компании в Китае испытывают сложности из-за нарушения производственных цепочек, связанного с карантинными ограничениями

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor возобновила в понедельник работу своего сборочного завода в Чэнду - административном центре юго-западной провинции Сычуань. Таким образом, сейчас восстановлена деятельность всех четырех предприятий компании в КНР, которая ранее была остановлена из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса, передает телеканал NHK.

Работу на трех других заводах в городах Чанчунь, Гуанчжоу и Тяньцзинь Toyota Motor возобновила на предыдущей неделе. В то же время предприятия корпорации в Китае пока загружены от силы на 50%, поскольку все еще испытывают сложности из-за нарушения производственных цепочек, связанного с карантинными ограничениями.

Toyota Motor планировала возобновить деятельность своих предприятий в КНР в самом начале февраля после завершения выходных по случаю лунного Нового года, затем отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи с распространением коронавируса не улучшилась и сроки были вновь перенесены.

Ранее работу своих заводов в Китае частично или полностью восстановили японские компании Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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