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Польская Orlen настроена продолжать сотрудничать с партнерами из России

В нефтеперерабатывающей компании подчеркнули, что серьезно относятся к своим поставщикам на востоке и на западе

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen серьезно относится к своим поставщикам и намерена продолжать сотрудничать с российскими партнерами. Об этом заявил в понедельник журналистам глава компании Даниэль Обайтек, отвечая на вопрос о переговорах по компенсации за поставки в Польшу загрязненной нефти.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами. Мы серьезно относимся к нашим поставщикам на востоке и на западе. Очень серьезно. Мы говорим об этом. Я считаю, что это наши партнеры. Мы должны дальше заниматься бизнесом", - сказал Обайтек. "Я думаю, переговоры покажут, насколько быстро мы договоримся в этом вопросе", - добавил он.

В середине апреля 2019 года белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней.

Сейчас польскую систему передачи нефти постепенно очищают от поступившего в нее в апреле загрязненного сырья путем его смешивания в допустимых пропорциях с качественной нефтью. В компании PERN (ПЕРН), которая осуществляет функции оператора "Дружбы", информировали, что этот процесс очистки удастся полностью завершить только к концу 2020 года.

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РоссияПольша
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