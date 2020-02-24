{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Россия заинтересована в облегчении импорта сельхозпродукции из Таджикистана

Глава МИД подчеркнул, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва и Душанбе работают над упрощением таможенного контроля для облегчения доступа в Россию сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Для облегчения поставок таджикистанской сельхозпродукции завершается работа над внедрением системы упрощенного таможенного контроля, так называемого зеленого коридора, - отметил он. - Мы договорились принять дополнительные меры для создания в Таджикистане соответствующего оптово-распределительного центра".

Министр подчеркнул, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана и одним из его ключевых зарубежных инвесторов. "Мы констатировали с удовлетворением позитивную динамику взаимной торговли, - продолжил он. - Общий объем по итогам прошлого года составил практически $1 млрд, и мы приветствовали ту роль, которую в достижении таких хороших результатов играет межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Сегодня мы рассмотрели ход подготовки к ее очередному заседанию, которое должно состояться в Москве".

"При этом особое внимание имеется в виду уделить дальнейшему улучшению условий деятельности российских компаний на рынке Таджикистана и таджикистанских компаний на рынке РФ", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
Реклама на ТАСС
Польская Orlen настроена продолжать сотрудничать с партнерами из России
В нефтеперерабатывающей компании подчеркнули, что серьезно относятся к своим поставщикам на востоке и на западе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС