Лавров: Россия заинтересована в облегчении импорта сельхозпродукции из Таджикистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва и Душанбе работают над упрощением таможенного контроля для облегчения доступа в Россию сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Для облегчения поставок таджикистанской сельхозпродукции завершается работа над внедрением системы упрощенного таможенного контроля, так называемого зеленого коридора, - отметил он. - Мы договорились принять дополнительные меры для создания в Таджикистане соответствующего оптово-распределительного центра".

Министр подчеркнул, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана и одним из его ключевых зарубежных инвесторов. "Мы констатировали с удовлетворением позитивную динамику взаимной торговли, - продолжил он. - Общий объем по итогам прошлого года составил практически $1 млрд, и мы приветствовали ту роль, которую в достижении таких хороших результатов играет межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Сегодня мы рассмотрели ход подготовки к ее очередному заседанию, которое должно состояться в Москве".

"При этом особое внимание имеется в виду уделить дальнейшему улучшению условий деятельности российских компаний на рынке Таджикистана и таджикистанских компаний на рынке РФ", - добавил Лавров.