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Распространение коронавируса нового типа

Биржи Шанхая и Шэньчжэня окрылись в минусе вслед за падением индексов в Нью-Йорке

Индекс "Шанхай композит" к началу утренней сессии упал на 1,62%, "Шэньчжэнь компонент" снизился на 1,99%

ШАНХАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая начались во вторник со снижения основных индексов. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

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Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии упал на 1,62%, до отметки 2982,07 пункта. В минусе открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,99%, до 11537,55 пункта.

Негативная динамика на фондовых рынках материкового Китая наблюдается вслед за падением индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже. По итогам торгов в понедельник американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Снижение деловой активности эксперты связывают с опасениями инвесторов относительно дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая и последствий этого для мировой экономики.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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