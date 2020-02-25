{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 3,35%

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно сократились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.

Как сообщил газете The Wall Street Journal аналитик Картер Хендерсон из компании Fort Pitt Capital Group, опасения инвесторов вызваны распространением коронавируса. "Как мы видели в выходные дни, инфицированных стало больше, возросло число тех, кто заболел без контактов с людьми в Китае, - отметил он. - Думаю, это открыло глаза инвестиционному сообществу и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)". "Мы не знаем, как и почему распространяется вирус", - добавил аналитик.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Министр нефти Ирана примет участие в мартовской встрече ОПЕК+, несмотря на коронавирус
В настоящее время авиасообщение с этой страной ограничено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС