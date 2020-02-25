Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно сократились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.

Как сообщил газете The Wall Street Journal аналитик Картер Хендерсон из компании Fort Pitt Capital Group, опасения инвесторов вызваны распространением коронавируса. "Как мы видели в выходные дни, инфицированных стало больше, возросло число тех, кто заболел без контактов с людьми в Китае, - отметил он. - Думаю, это открыло глаза инвестиционному сообществу и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)". "Мы не знаем, как и почему распространяется вирус", - добавил аналитик.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.