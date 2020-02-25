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На Кубани объявили аукцион на строительство новой трассы к Крымскому мосту

Начальная стоимость работ заявлена на сумму более 59 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Управление федеральных автодорог "Тамань" разместило на едином портале госзакупок аукцион на проведение проектирования и строительства нового подхода к Крымскому мосту по территории Краснодарского края. Начальная стоимость работ заявлена в размере более 59 млрд рублей, говорится на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь", первый этап. Начальная цена 59 млрд 193 млн 244 тыс. 390 рублей", - говорится в закупке.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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