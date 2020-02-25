Мишустин: индивидуальные программы для проблемных регионов выведут их из зоны бедности

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Индивидуальные программы социально-экономического развития наиболее проблемных регионов РФ должны вывести их из зоны бедности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по утверждению программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.

Он напомнил, что ранее было принято решение оказать поддержку десяти наименее развитым регионам России, где сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация. Премьер добавил, что в рамках этого решения такие регионы будут получать по пять миллиардов рублей из федерального бюджета до 2024 года, "а в случае успешного развития - еще дополнительно до пяти миллиардов рублей будет выделено после 2024 года".

"В самое ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития должны быть представлены в правительство от [этих проблемных] регионов. Их самая главная задача - вывести из негатива, из негативного социально-экономического состояния, если хотите, из зоны бедности эти регионы", - сказал глава кабмина.