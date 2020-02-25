Тринадцать новых "Ласточек" появятся на МЖД в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Еще 13 новых поездов "Ласточка" поступят на Московскую железную дорогу (МЖД) в 2020 году, всего электропоездов будет 99. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЖД.

"В 2020 году парк подвижного состава на Московской железной дороге пополнится 13 пятивагонными электропоездами серии ЭС1П "Ласточка". К серии ЭС1П относятся электропоезда "Ласточка" премиум-версии. Состав включает в себя вагоны нескольких классов комфорта, адаптирован к перевозке маломобильных граждан и оснащен местами для провоза домашних животных", - говорится в сообщении.

Эксплуатироваться новые "Ласточки" будут на межрегиональных маршрутах. После получения новых 13 "Ласточек" парк подвижного состава Московской дирекции скоростного сообщения (занимается перевозкой пассажиров в "Ласточках" на МЦК, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга) составит 99 электропоездов, 51 из них эксплуатируется на Московском центральном кольце.

Ранее сообщалось, что сейчас прорабатывается технология организации движения транзитных пассажирских поездов дальнего следования через МЦК. Для этого будет задействован третий главный путь. При этом никаких изменений в режиме движения "Ласточек" МЦК не будет. Изменения маршрутов следования запланированы на вторую половину 2020 года в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал.