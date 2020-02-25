20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Мишустин утвердил индивидуальную программу развития Курганской области до 2024 года

Одной из ее основных целей является снижение доли населения, у которого доходы находятся ниже прожиточного минимума

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.

"Я сейчас здесь его (соответствующее распоряжение правительства - ТАСС) подпишу", - сказал он на совещании, посвященном утверждению программы.

Представлявший документ министр финансов Антон Силуанов отметил, что одной из основных целей программы является снижение доли населения, у которого доходы находятся ниже прожиточного минимума. С нынешних 19% число таких людей должно снизиться до не более чем 8%. "За 5 лет планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест и примерно на 10% снизить количество безработных граждан", - добавил министр.

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Также, по его словам, планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения поставленных целей планируется привлечь порядка 70 предприятий, для которых будет компенсироваться часть затрат по договорам лизинга и займа. Предусмотрено также развитие финансовых структур. Речь, в частности, идет о докапитализации микрофинансовых организаций с целью предоставления ресурсов для малого и среднего бизнеса. Будут развиваться четыре государственных и два частных промышленных парков - средства будут направлены на машиностроение, металлоконструкции, металлообработку, производство нефтегазового оборудования, деревообрабатывающей промышленности. На площадке Курганского машиностроительного завода с участием Ростеха будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа.

"На реализацию программы до 2024 года запланирован необходимый объем финансирования - 5 млрд руб.", - отметил Силуанов, добавив, что после этого в течение трех лет при необходимости также будут выделяться деньги. Помимо этого финансирования в регион идут также ресурсы, предусмотренные по линии национальных проектов. Только в текущем году в рамках нацпроектов в регионы будет направлено около 7 млрд руб., а за три года цифра составит почти 18 млрд руб.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияКурганская область
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