В Госдуме пообещали доработать федеральный закон о виноделии

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Парламентарии планируют доработать федеральный закон о виноградарстве и виноделии, принятый в конце 2019 года документ является базовым. Об этом ТАСС сообщила во вторник вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"На сегодня есть базовый закон, к нему [разное отношение], как говорят сами виноградари, у одних одна точка зрения, у других иная <…> Все поправки внесем и отработаем с экспертным сообществом, я гарантирую. Принципиальная позиция была: принять закон, а потом работать над ним", - сказала она.

Ранее директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов сообщил, что представители объединения планируют обратиться в правительство с просьбой разъяснить, как будет работать новый закон о виноградарстве и виноделии и какие поправки в него планируется внести. Тимофеева отметила, что дорабатываться закон будет с представителями регионов и с учетом мнения отрасли. В частности, ряд поправок в закон готовят представители Ставропольского края.

"Мы пытаемся найти компромиссные поправки, однозначно гарантированно могу сказать, что поправки Ставропольского края мы услышим. Как депутаты, представляющие регион, будем их лоббировать, у нас огромное количество виноградной лозы, материала, большое количество территорий края живут этим. Это рабочие места, налоги, зарплаты", - пояснила ТАСС зампред Госдумы.

Госдума 18 декабря 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии, который был подготовлен в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Закон, в частности, устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, устанавливаются критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначаются меры господдержки и другое.