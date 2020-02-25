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Мишустин обсудит со словацким премьером взаимодействие в торговле и энергетике

Встреча состоится 26 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудит 26 февраля в Москве вопросы российско-словацкого взаимодействия с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-словацкого взаимодействия в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере", - сообщила пресс-служба правительства, анонсируя предстоящую встречу глава правительств двух стран.

В пресс-службе правительства Словакии ТАСС сообщили, что в среду Пеллегрини с кратким рабочим визитом посетит Москву для обсуждение вопросов, связанных с развитием торгово-экономического сотрудничества между странами. Премьера будет сопровождать министр экономики республики Петер Жига. "Премьер Словакии Петер Пеллегрини 26 февраля текущего года будет находиться с рабочим визитом в России. Целью визита является [намерение] подтвердить заинтересованность [республики] в [развитии] прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с РФ", - сообщила во вторник пресс-секретарь главы словацкого кабмина Патрициа Мацикова.

Основным пунктом в программе значатся переговоры с председателем российского правительства. "Стороны обсудят [возможность] расширения двухстороннего сотрудничества прежде всего в области энергетики, торговли, инвестиционной сфере, туризма, образования, развития отношений на парламентском уровне, а также [прямых связей] между [словацкими и российскими] регионами и органами местного самоуправления", - отметила Мацикова.

В новость были внесены изменения (19:40 мск) — добавлены цитаты пресс-секретаря премьера Словакии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСловакияРоссияПеллегрини, Петер
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