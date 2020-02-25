Кудрин: повышение цены нефти в бюджетном правиле до $45 не скажется на макроэкономике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что корректировка цены нефти в бюджетном правиле до $45 за баррель не окажет влияния на макроэкономику и при этом позволит дополнительно профинансировать образование и здравоохранение.

"Хочу напомнить, что в 2006 году цена сбалансированности бюджета, ниже которой доходы от нефти тратились, а остальное шло в Резервный фонд, достигла $60 за баррель и продолжала расти. В 2009 году она была более $110. Сегодня у нас цена отсечения $42,4", - сказал Кудрин ТАСС.

"Я считаю, что она [цена отсечения] может быть $45 и даже больше, это позволит дополнительно профинансировать образование, здравоохранение и инфраструктуру с учетом требований времени. Уверен, что сегодня такое острожное изменение цены отсечения не окажет на макроэкономику влияния, как в нулевые", - добавил он.