Минсельхоз: ценовая ситуация на рынке сахара может быть стабилизирована за счет экспорта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ценовая ситуация на российском рынке сахара может быть стабилизирована за счет расширения экспорта. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне 2020-2021", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, в прошлом году объем российского экспорта сахара составил свыше 620 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. В Минсельхозе заверили, что министерство оказывает содействие по продвижению отечественного сахара на внешние рынки путем снятия барьеров при торговле и предоставления режима наибольшего благоприятствования для российского сахара. По его оценке, в ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 тыс. до 700 тыс. тонн российского сахара. Как говорится в сообщении, Минсельхоз при переговорах о расширении взаимной торговли с другими странами регулярно включает в повестки дня вопрос поставок сахара и его побочной продукции отечественного производства.

По мнению Минсельхоза, росту экспорта сахара белого и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках. Так, по поручению правительства ФАС России уже подготовила и внесла на рассмотрение в кабмин проект постановления, допускающего соглашение на рынке сахара с целью его экспорта.

В министерстве также добавили, что за 10 лет мощности по переработке сахарной свеклы у сахарных заводов увеличились на 45%, до 395 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. По оценке Минсельхоза, эти мощности позволяют перерабатывать всю выращиваемую в России сахарную свеклу и производить свекловичный сахар в объеме, полностью обеспечивающем потребность страны. При этом объем производства свекловичного сахара в России с 2016 года превышает объем потребления. В текущем сезоне 2019-2020 производство свекловичного сахара может составить 7,7 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн.

Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае. Кроме того, в конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.