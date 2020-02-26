Депутаты ЛДПР предлагают применять районные коэффициенты для ежемесячных выплат северянам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов ЛДПР в среду вносит в Госдуму законопроект об исчислении ежемесячных денежных выплат жителям Крайнего Севера с применением районного коэффициента. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

Согласно действующему законодательству, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размеры заработной платы, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций исчисляются с применением районного коэффициента, устанавливаемого правительством РФ. Инициативой предлагается распространить эту норму и на ежемесячные денежные выплаты жителям Крайнего Севера.

"Размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, исчисляется с применением районного коэффициента", - говорится в тексте законопроекта.

По словам авторов документа, жители Крайнего Севера оказываются заведомо в худшем положении, чем граждане из центральных регионов России. "Из-за разницы в ценах они могут приобрести на ежемесячную денежную выплату меньший объем благ и услуг, ранее предоставляемых в натуральном виде", - отмечается в пояснительной записке.

В сопроводительных документах также указывается, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, что свидетельствует о необходимости получения официального заключения кабмина.