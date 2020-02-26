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Чечня возглавила рейтинг заключения "внутренних" госконтрактов в России

В республике доля "внутренних" контрактов по количеству составила 89,4%, по суммам - 90,5%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чеченская Республика стала лидером среди российских регионов по доле государственных контрактов, заключенных с поставщиками из своего региона по итогам 2019 года. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.

Портал-агрегатор "Госрасходы" представил рейтинг регионального протекционизма в субъектах Российской Федерации по итогам 2019 года. Перечень составлен по результатам анализа заключения контрактов по 44-му федеральному закону между заказчиками и поставщиками из одного региона, и представлен в разрезе количества и суммы контрактов.

"В 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона. <…> Сильнее всего региональный протекционизм развит в Чеченской Республике, Татарстане и Дагестане. Эти субъекты попадают в лидеры по доле "внутренних" контрактов", - говорится в сообщении.

Согласно материалам Счетной палаты РФ, в 2019 году в Чеченской Республике доля "внутренних" контрактов по количеству составила 89,4%, по суммам - 90,5%. Оба показателя являются самыми высокими в России. По количеству контрактов на втором месте находится Татарстан, на третьем - Дагестан. По сумме "внутренних" контрактов второй в России является Карачаево-Черкесия, на третьем месте рейтинга - Татарстан.

"Безусловно, для регионов, имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях, большая доля "внутренних" контрактов не является чем-то странным. Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма", - приводятся в материалах слова руководителя проекта "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина.

В целом в Российской Федерации реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе. Ранее Счетная палата констатировала недостаток конкуренции в госзакупах.

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