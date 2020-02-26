РЖД ожидают роста перевозок растительного масла в Китай ж/д транспортом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" ожидает увеличения перевозок в направлении Китая растительных масел в 2020 году, следует из презентации заместителя начальника центра фирменного транспортного обслуживания холдинга Дмитрия Гороха.

"В 2020 году ожидается увеличение объемов перевозок растительных масел в универсальных контейнерах и флекситанках назначением в Китай", - говорится в презентации.

По словам Гороха, спросом начали пользоваться перевозки масла во флекситанках.

"В июне 2019 года Китай расширил перечень импортируемых зерновых и масленичных культур. С августа 2019 года Китай разрешил импорт российского ячменя из ряда областей. Кроме того, мы видим существенный рост и тренд на перевозку растительных масел в универсальных контейнерах с использованием технологии флекситанков назначением именно в Китай. Технология работает, и мы видим в этом резерв", - сказал он.