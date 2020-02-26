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Минфин инициировал совещание в правительстве по введению НДПИ на попутный нефтяной газ

Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что встреча может состояться в связи с разногласиями министерства и курирующего вопросы ТЭК вице-премьера Юрия Борисова по вопросу распространения НДПИ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин попросил провести совещание правительства с участием премьер-министра Михаила Мишустина в связи с разногласиями министерства и курирующего вопросы ТЭК вице-премьера Юрия Борисова по вопросу распространения НДПИ на попутный нефтяной газ. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Будет совещание в правительстве. Возможно у председателя правительства. Это был протокол Юрия Ивановича Борисова. Соответственно, это его позиция. У нас есть ряд разногласий по этому протоколу, поэтому мы попросили совещание у председателя", - отметил Сазанов.

В число разногласий вошло распространение НДПИ на попутный нефтяной газ. "В том числе компенсация, в том числе ставка отрицательного акциза на СУГ и по Дальнему Востоку размер субсидии, которые необходимы грузоотправителям", - добавил Сазанов.

Ранее сообщалось, что на совещании профильных ведомств по вопросам развития нефтехимической отрасли в России, которое прошло 6 февраля у Борисова, идея Минфина о введения НДПИ на попутный нефтяной газ не была поддержана.

Изначально Минфин предлагал распространить НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения, которые разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". Однако позднее логика введения налога изменилась, его предлагалось ввести, "имея в виду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ". Минэнерго и нефтяные компании выступали против введения налога на ПНГ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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