20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думу внесен протокол об отмене временных деклараций при вывозе нефтепродуктов в Армению

В случае ратификации изменения вступят в силу через 15 дней после того, как обе стороны уведомят друг друга о выполнении необходимых процедур

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму на ратификацию протокол об отмене временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из РФ в Армению. Текст опубликован в думской электронной базе.

Соответствующие изменения предлагается внести в межправительственное соглашение между Россией и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Согласно тексту протокола, декларирование автомобильного бензина с октановым числом менее 95 и нефтяного жидкого парафина, поставляемых в Армению, "осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации". При этом временные таможенные декларации на эти товары, поданные в соответствии с индикативными балансами и протоколом на 2019 год, считаются неподанными, если сами продукты вывезены не были.

В случае ратификации изменения вступят в силу через 15 дней после того, как обе стороны уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Теги
АрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству
Оператор лотереи получит право поручать кредитным организациям проводить идентификацию участников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС