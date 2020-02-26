В Думу внесен протокол об отмене временных деклараций при вывозе нефтепродуктов в Армению

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму на ратификацию протокол об отмене временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из РФ в Армению. Текст опубликован в думской электронной базе.

Соответствующие изменения предлагается внести в межправительственное соглашение между Россией и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Согласно тексту протокола, декларирование автомобильного бензина с октановым числом менее 95 и нефтяного жидкого парафина, поставляемых в Армению, "осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации". При этом временные таможенные декларации на эти товары, поданные в соответствии с индикативными балансами и протоколом на 2019 год, считаются неподанными, если сами продукты вывезены не были.

В случае ратификации изменения вступят в силу через 15 дней после того, как обе стороны уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.